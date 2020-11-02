РоSSийский рубль обвалился до шестилетнего минимума
В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября, стоимость 1 евро превысила 94 рубля. Также подорожал доллар – до 80,8 рубля. Об этом
Последний раз рубль поднимался выше достигнутой отметки по евро в декабре 2014 года, а американская валюта торгуется выше 80 рублей впервые с марта текущего года.
Причина обвала
Обвал рубля вызван резким падением стоимости нефти на мировых рынках. Цена нефти марки Brent в понедельник опустилась до $37 за баррель, WTI – до $34. Падение цен на нефть вызвано ожиданиями сокращения спроса на энергоресурс из-за ужесточения карантинных мер в европейских странах.
Еще одним фактором, влияющим на падение стоимости роSSийской валюты, является возможная победа Джо Байдена на президентских выборах в США во вторник, 3 ноября. Джон Байден выступает за усиление санкций против РоSSии и называл страну «главной угрозой для США».
Хроники падений
- 10 марта роSSийский рубль на Московской бирже упал к доллару США и евро к уровням февраля – марта 2016 года на фоне обвала цен на нефть и опасений в связи с коронавирусом.
- 7 сентября выздоровление Навального обвалило роSSийский рубль до четырехлетнего минимума.
- 2 ноября цена на нефть обвалилась из-за локдаунов в Европе.