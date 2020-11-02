Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ

Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ

Международная комиссия по торговле США (USITC) пересмотрит антидемпинговые пошлины на импорт углеродного обрезного горячекатаного проката из Украины, Китая и РоSSии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

USITC пересмотрит защитные меры в связи с завершением четвертого пятилетнего периода срока действия антидемпинговых пошлин. Пересмотр начался 2 ноября и закончится 5 февраля.

В ходе процедуры ведомство рассмотрит возможность отмены защитных мер для Китая, а также вопрос окончания приостановления расследования в отношении Украины и РоSSии. То есть определит, может ли такое решение негативно повлиять на доходы американских производителей металлопродукции.

Первоначально Департамент торговли США приостановил расследование антидемпинговых пошлин на импорт г/к плоского проката не в рулонах из Китая, Украины и РоSSии в обмен на ценовые обязательства.

Демпинговая маржа для металлопродукции "Азовстали" составляет 81,43%, а для ММК им. Ильича – 155%. Для других предприятий действует демпинговая маржа в размере 237,91%.

МинПром по материалам ГМК Центр

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