Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ

Международная комиссия по торговле США (USITC) пересмотрит антидемпинговые пошлины на импорт углеродного обрезного горячекатаного проката из Украины, Китая и РоSSии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



USITC пересмотрит защитные меры в связи с завершением четвертого пятилетнего периода срока действия антидемпинговых пошлин. Пересмотр начался 2 ноября и закончится 5 февраля.



В ходе процедуры ведомство рассмотрит возможность отмены защитных мер для Китая, а также вопрос окончания приостановления расследования в отношении Украины и РоSSии. То есть определит, может ли такое решение негативно повлиять на доходы американских производителей металлопродукции.



Первоначально Департамент торговли США приостановил расследование антидемпинговых пошлин на импорт г/к плоского проката не в рулонах из Китая, Украины и РоSSии в обмен на ценовые обязательства.



Демпинговая маржа для металлопродукции "Азовстали" составляет 81,43%, а для ММК им. Ильича – 155%. Для других предприятий действует демпинговая маржа в размере 237,91%.



