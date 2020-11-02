Стремление Китая к нейтрализации выбросов углерода может стоить ему 3% ВВП

Стремление Китая к нейтрализации выбросов углерода может стоить ему 3% ВВП

Стремление Китая к достижению технологической самодостаточности и нейтрализации выбросов углерода может привести к сокращению его экономического роста вдвое до в среднем 3% в течение следующего десятилетия, сообщило в понедельник агентство S&P Global.

В четверг в коммюнике пятого пленарного заседания центрального комитета Коммунистической партии Китая Китай заявил о своей цели стать технологически независимым и добиться крупных прорывов в основных технологиях к 2035 году.

Это гарантирует, что цель будет лежать в основе пятилетнего плана на 2021-2025 годы, который будет выпущен в марте следующего года, и, наряду с ранее принятым обязательством по снижению выбросов углерода к 2060 году, "будет ощущаться во всем мире, - говорится в новом отчете S&P. -
Если Китаю удастся реализовать эти стратегии, мировая экономика претерпит фундаментальную перестройку, которая начнется сейчас".

В отчете говорится, что для самого Китая "ценой большей самообеспеченности почти наверняка будет замедление экономического роста", поскольку благоприятные сетевые эффекты различных цепочек поставок будут нивелированы.

При "неблагоприятном сценарии", когда постоянные усилия по достижению самообеспеченности приводили, по крайней мере, на начальном этапе к "менее звездной" отдаче от требуемых увеличенных инвестиций, рост реального ВВП Китая может упасть до 3% в среднем между 2021 и 2030 годы.

Это будет меньше половины 6-8% последних лет и ниже текущего базового прогноза S&P о росте на 4,6% в следующее десятилетие.

"Устойчивое снижение темпов роста, более низкое, чем ожидалось, действительно может быть платой за самообеспечение. Мы пока не знаем, захочет ли правительство его заплатить", - сказали в S&P.

МинПром


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автогаз на заправках продолжает дорожатьАвтогаз на заправках продолжает дорожать
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗАИз-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗА
JP Morgan: НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5%JP Morgan: НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5%
В Европе может разориться каждый второй малый и средний бизнес — опрос McKinseyВ Европе может разориться каждый второй малый и средний бизнес — опрос McKinsey
Шмыгаль: создание фондового рынка в Украине может занять три годаШмыгаль: создание фондового рынка в Украине может занять три года
НБУ: приостановление выполнения обязательств перед МВФ может ухудшить инфляционные и девальвационные ожиданияНБУ: приостановление выполнения обязательств перед МВФ может ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом рудникеКитай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
В бюджет может поступить до 5 миллиардов от игрового бизнесаВ бюджет может поступить до 5 миллиардов от игрового бизнеса
Руда месторождения Simandou может появиться на рынке в 2025 годуРуда месторождения Simandou может появиться на рынке в 2025 году
Алюминиевый гигант Alcoa никак не может выйти в прибыльАлюминиевый гигант Alcoa никак не может выйти в прибыль
Власти Китая впервые раздадут цифровой юань населениюВласти Китая впервые раздадут цифровой юань населению
Последние новости
Подгружаем последние новости