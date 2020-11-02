НБУ вводит в обращение новую памятную монету

Памятная монета «Андрей Ромоданов» вводится в обращение со 2 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс служба Нацбанка Украины.

Что известно о монете

2-гривневая монета из серии «Выдающиеся личности Украины» посвящена выдающемуся ученому, общественному деятелю, педагогу, основателю нейрохирургической школы в Украине, доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Украины Андрею Петровичу Ромоданову.

Выполнена из нейзильбера, она выйдет тиражом в 30 000 штук.