Металлоинвеста увеличил выплавку стали на 3,1%

В течение января-сентября 2020 года металлургические предприятия "Металлоинвеста" выплавили 3,741 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 3,1%, сообщает пресс-служба компании.



Оскольский электрометаллургический комбинат произвёл, в частности, 2,593 млн. тонн стали - на 0,7% больше в годовом исчислении. "Уральская сталь" выплавила 1,148 млн. тонн стали, что выше показателей января-сентября прошлого года на 9,1%.



Объёмы реализации стальной продукции за три квартала 2020 года составили 3,516 млн. тонн - на 3,2% больше к аналогичному периоду 2019 года. Доля полуфабрикатов составила 2,009 млн. тонн, что на 13% превышает показатели 9 месяцев прошлого года.



"Доля поставок стальной продукции HVA по итогам января-сентября составила 35,3%. Поставки металлургической продукции на роSSийский рынок за 9 месяцев выросли на 1,2% г/г и составили 32,2% от общего объёма", - говорится в материалах компании.