Укртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-ч

Укртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-ч

Оператор газохранилищ Украины АО "Укртраснгаз" начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт-ч).

Планируется, что до конца 2020 года этот программный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию на 11 украинских ПХГ, сообщает "Укртрансгаз".

Таким образом с 2021 года украинские газохранилища будут готовы к следующему этапу интеграции с газовым рынком ЕС – перевод системы учета газа с кубических метров на кВт-ч. Последний стандарт принят в странах ЕС.

Также в течение 2021-2025 гг. на девяти украинских газохранилищах будут установлены современные узлы замера газа с потоковыми хроматографами и влагомерами, которые в соответствии с Кодексом газохранилищ должны быть установлены на грани балансовой ответственности ПХГ и ГТС.

"Это даст возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные и физико-химические характеристики природного газа, учитывать его как в физических, так и энергетических единицах", - сообщает компания.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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