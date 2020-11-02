ЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 стран

ЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 стран

Европейская комиссия уведомила о пересмотре мер в отношении импорта текстурированной электротехнической стали (GOES), производимой металлургическими предприятиями Китая, РоSSии, США, Южной Кореи и Японии.

Под расследование попал плоский прокат толщиной более 0,16 мм из кремнистой электротехнической текстурированной стали с ориентированным зерном, соответствующий таможенным кодам CN ex 7225 11 00 и ex 7226 11 00.

Инициатор - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer, представляющая интересы металлургических компаний, на долю которых приходится более 50% производства данной продукции в ЕС. Период расследования - с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года. Процедура займёт от 12 до 15 месяцев.

В отношении данной металлопродукции в ЕС с 29 октября 2015 года действуют антидемпинговые пошлины.

МинПром по материалам МеталлСервис

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