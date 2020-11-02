Для Индии прогнозируют рост стального потребления

Выступая на онлайновой конференции Steel Success Strategies Online (SSS 2020), проведенной Fastmarkets, генеральный директор индийской металлургической группы Tata Steel Т.В. Нарендран заявил, что после завершения коронавирусного кризиса потребление стали в Индии будет расти более высокими темпами, чем в предыдущее десятилетие.



По его словам, в 10-е годы средние темпы роста ВВП Индии составляли 7,08%, тогда как видимый спрос на стальную продукцию прибавлял не более 5-6% в год. Это было обусловлено тем, что потребление было более важным источником роста, чем инвестиции.



Однако в ближайшие годы правительство Индии значительно нарастит инвестиции в инфраструктурное строительство. За счет этого потребление стали в стране будет увеличиваться, как минимум, со скоростью роста ВВП или быстрее, на 7-8% в год.



Как прогнозирует Т.В. Нарендран, индийская металлургическая промышленность не выполнит поставленную в 2015 г. задачу по доведению мощностей по выплавке стали до 300 млн. т в год к 2030 г. Но в следующем десятилетии производство стали в стране, тем не менее, возрастет, по меньшей мере, вдвое по сравнению с 2019 г. и достигнет 200-250 млн. т в год.