Единый казначейский счет опустел на треть

Остаток средств на едином казначейском счете в октябре 2020 года сократился на треть – до 15,1 млрд грн. Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы.

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Ключевые цифры

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 28,8% – с 21,275 млрд грн (на 1 октября) до 15,146 млрд грн (на 1 ноября).

Поступило:

835,006 млрд грн – в Государственный бюджет Украины;

18,916 млрд грн – военный сбор;

237,523 млрд грн – в местные бюджеты;

233,887 млрд грн – единый социальный взнос.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд грн (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.

По состоянию на 30 октября 2020 года возмещено 115,269 млрд грн НДС.

Цифры прошлых лет

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд грн до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд грн (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд грн – на 1 сентября.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд грн.

Справочно

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.