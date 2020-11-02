Единый казначейский счет опустел на треть
Остаток средств на едином казначейском счете в октябре 2020 года сократился на треть – до 15,1 млрд грн. Об этом
Ключевые цифры
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 28,8% – с 21,275 млрд грн (на 1 октября) до 15,146 млрд грн (на 1 ноября).
Поступило:
- 835,006 млрд грн – в Государственный бюджет Украины;
- 18,916 млрд грн – военный сбор;
- 237,523 млрд грн – в местные бюджеты;
- 233,887 млрд грн – единый социальный взнос.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд грн (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.
По состоянию на 30 октября 2020 года возмещено 115,269 млрд грн НДС.
Цифры прошлых лет
В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд грн до 17,547 млрд гривен.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд грн (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд грн – на 1 сентября.
В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд грн.
Справочно
Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.