Приватбанк списал 3,2 миллиарда проблемных кредитов, связанных с экс-владельцами

Государственный Приватбанк списал кредиты, которые связывают с бывшими акционерами, на 3,2 млрд грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на отчет банка.

Приватбанк списал 3,2 миллиарда проблемных кредитов, связанных с экс-владельцами
Фото: liga.net

Объем списанных кредитов

По данным Приватбанка, в третьем квартале он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн. За 2019 год – лишь на 3 млн грн.

На конец сентября 2020 года общий объем кредитного портфеля, который банк связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

Ранее Приватбанк отмечал, что «этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлениям коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов».

За счет чего сократят портфели NPL госбанков

В сентябре текущего года Совет по финстабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов на 305 млрд грн за три года.

Снизить уровень NPL, накопленных на балансах госбанков планируют за счет:

  • списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;
  • реструктуризации жизнеспособных кредитов;
  • взыскания залогового имущества с последующей его реализацией;
  • продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.

Напомним

  • Один из бывших акционеров Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский, неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей Приватбанка о том, что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, – это были инсайдерские займы.
  • 16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации Приватбанка.

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