ArcelorMittal вывела из простоя домну на бразильском заводе

Корпорация ArcelorMittal возобновила выплавку чугуна в доменной печи № 3 на металлургическом комбинате Tubarao в Бразилии , реагируя на повышенный спрос со стороны местных клиентов.



Печь производительностью 2,8 млн. т в год простаивала с марта. Она была остановлена из-за неблагоприятной экономической ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса и карантинными мерами. О ее возвращении в строй было заявлено в сентябре.



Как сообщает ArcelorMittal Brazil, в течение месяца доменная печь № 3 выйдет на докризисный уровень производства.

