Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $211 миллионов

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $211 млн. В сентябре прошлого года дефицит составлял $1,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: agropolit.com

Сумма профицита текущего счета

В январе-сентябре 2020 года профицит текущего счета составил $4,2 млрд или 4 % от ВВП . Для сравнения, в январе-сентябре 2019 года дефицит составлял $5,6 млрд или 5,1% от ВВП . Экспорт товаров составил $3,8 млрд.

В какие страны сократился экспорт

В январе-сентябре 2020 года больше всего сократился экспорт в страны ЕС (на $2,2 млрд или 17,1%), а их доля уменьшилась до 33,1% (в январе — сентябре 2019 года — 37,6%).

Также уменьшился экспорт в страны Африки и в РоSSии — соответственно на $589 млн или 15,7% и на $367 млн или 18,4%. Доля стран Африки сократилась до 9,9% (в январе — сентябре 2019 — 11 %), а доля РоSSии — до 5,1% (в январе — сентябре 2019 года — 5,8%).

Экспорт в какие страны вырос

В то же время вырос экспорт в страны Азии (на $2 млрд или 18,0%), их доля в общем экспорте увеличилась до 40,1% (в январе — сентябре 2019 — 32 %). Импорт товаров составил $4,5 млрд.

В январе — сентябре 2020 больше всего в номинальном выражении сократился импорт из РоSSии (на $2,1 млрд, или в 1,7 раза) и стран ЕС (на $1,6 млрд, или 9.5%). Доля РоSSии в общем импорте уменьшилась с 12,0% до $8,7%, а удельный вес стран ЕС , наоборот, увеличилась с 38,1% до 41,4%.

Сократился также импорт из стран Азии (на $645 млн или 6,1%), однако их доля в общем импорте выросла с 24,2% до 27,3%.

Дефицит сводного платежного баланса составил $2 млрд (в сентябре 2019 профицит составил $93 млн).

Напомним