Курс биткоина превышал $14 тысяч. Чего ждать дальше

31 октября среднерыночный курс биткоина обновил двухлетний максимум стоимости на уровне в $14 100. В последний раз криптовалюта торговалась на этой отметке в январе 2018 года. Сейчас актив стоит $13 700, с начала сентября он подорожал на 40%. Об этом пишет РБК.

Фото: cnews

Что происходит с биткоином

На данный момент BTC находится в стадии нисходящей коррекции после обновления максимума. Для сохранения возможности продолжения роста цена криптовалюты должна оставаться выше $13 550, объяснил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Он добавил, что на часовом графике криптовалюты формируется основная линия бычьего тренда с поддержкой около $13 580.

Начальное сопротивление составляет $13 800, основное — $14 000. Преодоление этой отметки позволит активу резко подорожать до $14 400 и $14 500.

Если биткоину не удастся удержаться выше уровней поддержки в $13 600 и $13 580, существует риск снижения. Падение ускорится, если зона в $13 500 не выдержит. В таком случае актив рискует в ближайшие дни протестировать отметку в $13 000, предупредил Джиндал.

Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе добавил, что если BTC не сможет удержаться выше $13 550-13 650, падение может замедлиться лишь в зоне $12 700-12 900. Эксперт подчеркнул, что криптовалюта по-прежнему имеет возможность продолжения роста, однако на данный момент покупатели недостаточно сильны.

Что происходило

23 октября стоимость биткоина пробила отметку в $13 тыс. впервые с июня 2019 года. Рост произошел на фоне заявления платежной системы PayPal о том, что она добавляет функцию покупки и продажи криптовалют.

31 октября, по состоянию на 13:19 по Киеву , биткоин подорожал на 5,46%, его стоимость составила $13,9 тыс. В то же время на бирже Binance биткоин вырос в цене на 4,34% – до $13 800.

Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые с 15 января 2018 года превысила уровень в $14 000.

Напомним

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1,9 тыс. Тогда цена криптовалюты превысила $11 тыс. В мае – июле его цена колебалась на отметке $9,1 тыс.

В августе биткоин торговался на уровне $12 тыс. и в середине месяца достиг своего максимума в $12,4 тыс.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12,3 тыс. и приблизилась к годовому максимуму в $12,4 тыс., который был установлен в августе.