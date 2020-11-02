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2020-11-02
Коронавирус снова ударил по нефти. Цена обвалилась
Цена на нефть обвалилась более чем на 3% из-за опасений, что новая волна коронавирусных ограничений в Европе ослабит спрос на топливо. Об этом
Фото: mind.ua
Ситуация на рынке
К 8:55 по Киеву, фьючерсы на нефть Brent упали на 3,2% до $36,7 за баррель, на WTI – на 3,7% до $34,4 за баррель. Ранее в ходе сессии цены опустились более чем на 5,8%, достигнув минимумов с мая.
Рынки готовятся к турбулентности на этой недели, главным событием которой станут президентские выборы в США.
«Многие трейдеры сейчас смотрят на США и растущее число зараженных там и задаются вопросом, является ли ситуация в Европе примером того, что произойдет в США в ближайшие недели», – сказал Майкл Маккарти, главный стратег рынка CMC Markets в Сиднее.