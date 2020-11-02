Коронавирус снова ударил по нефти. Цена обвалилась

Цена на нефть обвалилась более чем на 3% из-за опасений, что новая волна коронавирусных ограничений в Европе ослабит спрос на топливо. Об этом отмечает Reuters.

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Ситуация на рынке

К 8:55 по Киеву , фьючерсы на нефть Brent упали на 3,2% до $36,7 за баррель, на WTI – на 3,7% до $34,4 за баррель. Ранее в ходе сессии цены опустились более чем на 5,8%, достигнув минимумов с мая.

Рынки готовятся к турбулентности на этой недели, главным событием которой станут президентские выборы в США .