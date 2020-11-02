Чиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионов

Киевская городская прокуратура 30 октября завершила досудебное расследование в отношении бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщили в прокуратуре.

Чиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионов
Фото: delo.ua

Детали расследования

Расследование происходило по факту растраты активов банка ПАО «АКБ Капитал» путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО «АКБ Капитал» и точно зная об имеющейся задолженности перед банком у кредиторов, безосновательно утверждал отсутствие такой задолженности у отдельных заемщиков.

«В результате указанных действий из ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка. Выводами судебно-экономических экспертиз подтверждены убытки, причиненные Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму более 19 млн грн », — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО «АКБ Капитал», заключил договор по предоставлению несуществующих юридических услуг, что также нанесло ущерб государству.

30 октября экс-чиновнику вручено окончательное письменное уведомление о подозрении, сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Предыстория

  • Факты злоупотреблений были обнаружены Фондом еще в 2017 году. Тогда ФГВФЛ собрал и передал в правоохранительные органы соответствующие материалы.
  • В мае 2020 экс-чиновнику было сообщено о подозрении в задании ФГВФЛ ущерб на 5 млн грн.
  • Но уже в июне 2020 сумма убытков выросла до 19 млн грн.
  • Банк Капитал были отнесен Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015, а 29 октября 2015 года — принято решение о ликвидации этого банка.

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