Топ-10 самых дорогих стартапов мира, потерпевших неудачу

Издание Cbinsight представило подборку самых дорогих стартапов мира, потерпевших неудачу. Портал ain.ua выбрал 10 компаний, которые не смогли добиться успеха при миллионных инвестициях.

Топ-10 самых дорогих стартапов мира, потерпевших неудачу
Фото: politeka.net

Среди основных причин — неспособность получать стабильный доход, плохое соответствие продукта рынку, проигрыш конкурентам и нехватка средств.

Solyndra — $1,6 млрд инвестиций

Компания предлагала солнечные панели по инновационной технологии еще с 2000-х годов. Удалось привлечь почти $1,6 млрд инвестиций, включая $535 млн от правительства США. Компания объявила о банкротстве 1 сентября 2011 года, оставив без работы более 1000 человек. Среди причин: обвал мировых цен на компоненты солнечных панелей.

LeSports — $1,4 млрд инвестиций

Стартап LeSports родом из Гонконга должен был стать крупнейшим владельцем прав на трансляции спортивных мероприятий в Китае. Спустя почти 4 года компания объявила о банкротстве — основатель Цзя Ютинг задолжал кредиторам около $3,6 млн.

Arrivo — $1 млрд инвестиций

Основатели стартапа предлагали свою версию гиперлупа – высокоскоростного транспорта. Спустя год в конце 2018 года компания была вынуждена закрыться из-за нехватки финансирования.

Jawbone — $929,9 млн инвестиций

Американский стартап Jawbone производил фитнес-трекеры, bluetooth-гарнитуры и колонки. Получив к 2014 году оценку в $3,2 млрд, продукция занимала менее 3% рынка. Jawbone начала ликвидацию активов в июле 2017 года, просуществовав 17 лет.

Better Place — $675,3 млн инвестиций

Об израильской компании Better Place заговорили в 2007 году. Стартап хотел производить электромобили. Получив $675,3 млн инвестиций и выпустив менее 1000 электрокаров, руководство в 2013 году заявило о банкротстве. Компания не смогла справиться с проблемами, связанными с логистикой, что помешало ей масштабироваться.

Abound Solar — $614 млн инвестиций

Abound Solar была ведущей американской компаний по производству солнечных батарей. Долги компании превысили $100 млн, а успешно продукцию реализовать не удавалось. В 2012 году компания обанкротилась.

Theranos — $500 млн инвестиций

Компания Theranos представила в 2003 году эволюционную технологию для анализа крови, с помощью которой можно выявить множество заболеваний. Спустя 15 лет она прекратила свою деятельность — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила основательницу и бывшего президента Theranos в «массовом мошенничестве». «Инновационная разработка» так и не была создана, а компанию объявили банкротом.

Essential Products — $330 млн инвестиций

Стартап Essential от создателя операционной системы Android Энди Рубина закрылся менее, чем через 3 года. За время своего существования компания выпустила только смартфон Essential Phone, который получил неоднозначные отзывы и плохо продавался. Следующее устройство, а также ряд других технологий были анонсированы, однако до релиза не дошло.

Pets.com — $110 млн инвестиций

Pets.com — онлайн-зоомагазин запустился в ноябре 1998 года и закрылся спустя 2 года. Для привлечения клиентов компания во многом полагалась на скидки. В результате фирма все время продавала товары по цене ниже себестоимости. Руководители вернули деньги инвесторам и продали домен зоомагазина.

ScaleFactor — $104 млн инвестиций

Американский стартап ScaleFactor создавал инструменты на базе искусственного интеллекта, которые заменяли бухгалтера на предприятии. ScaleFactor использовала агрессивную тактику продаж и уделяла приоритетное внимание погоне за капиталом. Как результат – на задний план отошло создание программного обеспечения, которое в итоге не соответствовало анонсированным технологиям. Кроме этого, руководство стартапа попыталось скрыть масштабы реального ущерба. Спустя 6 лет на рынке компания объявила о закрытии.

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