Топ-10 самых дорогих стартапов мира, потерпевших неудачу
Издание Cbinsight представило подборку самых дорогих стартапов мира, потерпевших неудачу. Портал ain.ua выбрал 10 компаний, которые не смогли добиться успеха при миллионных инвестициях.
Среди основных причин — неспособность получать стабильный доход, плохое соответствие продукта рынку, проигрыш конкурентам и нехватка средств.
Solyndra — $1,6 млрд инвестиций
Компания предлагала солнечные панели по инновационной технологии еще с 2000-х годов. Удалось привлечь почти $1,6 млрд инвестиций, включая $535 млн от правительства США. Компания объявила о банкротстве 1 сентября 2011 года, оставив без работы более 1000 человек. Среди причин: обвал мировых цен на компоненты солнечных панелей.
LeSports — $1,4 млрд инвестиций
Стартап LeSports родом из Гонконга должен был стать крупнейшим владельцем прав на трансляции спортивных мероприятий в Китае. Спустя почти 4 года компания объявила о банкротстве — основатель Цзя Ютинг задолжал кредиторам около $3,6 млн.
Arrivo — $1 млрд инвестиций
Основатели стартапа предлагали свою версию гиперлупа – высокоскоростного транспорта. Спустя год в конце 2018 года компания была вынуждена закрыться из-за нехватки финансирования.
Jawbone — $929,9 млн инвестиций
Американский стартап Jawbone производил фитнес-трекеры, bluetooth-гарнитуры и колонки. Получив к 2014 году оценку в $3,2 млрд, продукция занимала менее 3% рынка. Jawbone начала ликвидацию активов в июле 2017 года, просуществовав 17 лет.
Better Place — $675,3 млн инвестиций
Об израильской компании Better Place заговорили в 2007 году. Стартап хотел производить электромобили. Получив $675,3 млн инвестиций и выпустив менее 1000 электрокаров, руководство в 2013 году заявило о банкротстве. Компания не смогла справиться с проблемами, связанными с логистикой, что помешало ей масштабироваться.
Abound Solar — $614 млн инвестиций
Abound Solar была ведущей американской компаний по производству солнечных батарей. Долги компании превысили $100 млн, а успешно продукцию реализовать не удавалось. В 2012 году компания обанкротилась.
Theranos — $500 млн инвестиций
Компания Theranos представила в 2003 году эволюционную технологию для анализа крови, с помощью которой можно выявить множество заболеваний. Спустя 15 лет она прекратила свою деятельность — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила основательницу и бывшего президента Theranos в «массовом мошенничестве». «Инновационная разработка» так и не была создана, а компанию объявили банкротом.
Essential Products — $330 млн инвестиций
Стартап Essential от создателя операционной системы Android Энди Рубина закрылся менее, чем через 3 года. За время своего существования компания выпустила только смартфон Essential Phone, который получил неоднозначные отзывы и плохо продавался. Следующее устройство, а также ряд других технологий были анонсированы, однако до релиза не дошло.
Pets.com — $110 млн инвестиций
Pets.com — онлайн-зоомагазин запустился в ноябре 1998 года и закрылся спустя 2 года. Для привлечения клиентов компания во многом полагалась на скидки. В результате фирма все время продавала товары по цене ниже себестоимости. Руководители вернули деньги инвесторам и продали домен зоомагазина.
ScaleFactor — $104 млн инвестиций
Американский стартап ScaleFactor создавал инструменты на базе искусственного интеллекта, которые заменяли бухгалтера на предприятии. ScaleFactor использовала агрессивную тактику продаж и уделяла приоритетное внимание погоне за капиталом. Как результат – на задний план отошло создание программного обеспечения, которое в итоге не соответствовало анонсированным технологиям. Кроме этого, руководство стартапа попыталось скрыть масштабы реального ущерба. Спустя 6 лет на рынке компания объявила о закрытии.