Нацбанк за неделю продал на рынке $147,5 миллиона

Национальный банк в период с 26 по 30 октября продал на межбанке $147,5 млн. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк за неделю продал на рынке $147,5 миллиона
Фото: kurs.com.ua

Напомним

С 19 по 23 октября 2020 Национальный банк не проводил интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. При этом центробанк не проводил интервенции по покупке валюты.

В период с 12 по 16 октября он продал на рынке $1 млн, с 5 по 9 октября — $8,7 млн, с 28 сентября по 2 октября — $51,1 млн, с 21 по 25 сентября — $160,5 млн, с 14 по 18 сентября — $71 млн.

Всего с начала года НБУ выкупил на межбанке $4,51 млрд, а продал $3,73 млрд.

Сколько в резервах

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.

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