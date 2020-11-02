Стоимость биткоина снова побила рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 тыс., и побила курс января 2018 года. Такие данные торгов приводятся на портале tradingview.com.

Фото: iz.ru

Что происходило

23 октября стоимость биткоина пробила отметку в $13 тыс. впервые с июня 2019 года. Рост произошел на фоне заявления платежной системы PayPal о том, что она добавляет функцию покупки и продажи криптовалют.

Вчера, 31 октября, по состоянию на 13:19 по Киеву , биткоин подорожал на 5,46%, его стоимость составила $13,9 тыс. В то же время на бирже Binance биткоин вырос в цене на 4,34% – до $13 800.

Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые с 15 января 2018 года превысила уровень в $14 000.

По данным Tradingview, 31 октября по состоянию на 16:30 по Киеву биткоин стоил $13,8 тыс.

Ранее

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1,9 тыс. Тогда цена криптовалюты превысила $11 тыс. В мае – июле его цена колебалась на отметке $9,1 тыс.

В августе биткоин торговался на уровне $12 тыс. и в середине месяца достиг своего максимума в $12,4 тыс.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12,3 тыс. и приблизилась к годовому максимуму в $12,4 тыс., который был установлен в августе.