Выплаты Украины по внешним обязательствам в 2021 году превысят $5 миллиардов

По предварительному прогнозу Министерства финансов, в 2021 году Украина должна выплатить более $5 млрд по внешним обязательствам, что вместе с заложенным значительным дефицитом бюджета в 270 млрд грн потребует значительного финансирования, в том числе внешнего. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционному отчете Национального банка за октябрь.

Выплаты Украины по внешним обязательствам в 2021 году превысят $5 миллиардов
Фото: finance.kz

В то же время дальнейшее сотрудничество с международными партнерами обеспечит низкую стоимость новых привлечений, стабильный доступ на мировые финансовые рынки, даже в условиях неприверженности инвесторов к риску, что снижает потенциальные риски для макрофинансовой стабильности.

Реалии года

НБУ отмечает, что с завершением третьего квартала года Украина успешно прошла пик выплат по обязательствам госсектора. Так, за январь - сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более $5,5 млрд, из которых $3,1 млрд - в III квартале.

Финансовый счет: чистые внешние обязательства, $ млрд

Благодаря этому международные резервы по состоянию на конец июня достигли самого высокого уровня за последние восемь лет. Хотя они несколько снизились после значительного объема плановых погашений в течение III квартала, внешняя позиция Украины оставалась стойкой: резервы превышали уровень начала года, а их соотношение к композитному критерию достаточности МВФ (ARA metrics) достигло почти 90%.

«Успешному прохождению пиковых выплат 2020 года способствовало сотрудничество с международными финансовыми организациями, благодаря чему Украина в январе - сентябре получила около $3 млрд официального финансирования», - говорится в документе.

Кроме того, на фоне поддержки со стороны МФО и более высокой макрофинансовой устойчивости по сравнению с предыдущими кризисами Кабмин дважды удачно выходил на рынки еврооблигаций.

В январе-сентябре 2020 года Украина позаимствовала 400 млрд грн.

В сентябре внешний долг Украины составлял 1,443 трлн грн (61,52% от общей суммы госдолга), или $51 млрд. Государственный внешний долг был 1,187 трлн грн, или $41,95 млрд, гарантированный государством внешний долг - 255,88 млрд грн (10,91%), или $9,04 млрд.

Минфин 1 сентября погасил вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). Общая сумма платежа составила более $2 млрд, в том числе $1,69 млрд - погашение еврооблигаций и $0,4 млрд - процентные платежи по евробондам со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Минфин также провел выкуп ОВГЗ 2015 года с погашением в 2021-2022 годах на $872 млн.

Изменение резервов, $ млрд

Прогноз

Ключевым фактором реализации макроэкономического прогноза, как и раньше, является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом

Соблюдение условий новой программы сотрудничества stand-by с МВФ, в частности по проведению последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и быстрого восстановления экономики.

Финансовый счет: чистые внешние обязательства и операции с капиталом, $ млрд

Поддержка МВФ является важной для финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, сохранения доступа на международные рынки капитала и заинтересованности международных инвесторов в украинских активах. Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы на уровне $29-30 млрд в 2020-2022 годах.

Международные резервы, $ млрд

Прогнозные риски

Основным риском для реализации этого прогноза является усиление ограничительных мер, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. В условиях ухудшения эпидемической ситуации восстановление украинской экономики существенно замедлится. В то же время возникнет необходимость в усилении фискальных и монетарных стимулов для смягчения негативного влияния сокращения совокупного спроса на экономику и поддержку населения.

Основные внешние риски на сегодня тоже связаны с успешностью обуздания пандемии на глобальном уровне. В случае глубокого мирового кризиса или более медленного восстановления экономик стран - основных торговых партнеров будет снижаться мировой спрос и цены на товары украинского экспорта. Ожидается, что при таком сценарии правительства и центральные банки других стран станут применять активные антикризисные меры, соответственно смягчая монетарные условия на мировых финансовых рынках.

Монетарная политика НБУ будет отражать баланс между потребностью в снижении инфляционного давления из-за ослабления обменного курса гривны и поддержкой экономики.

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