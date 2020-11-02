Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%

По прогнозам Всемирного банка, объемы денежных переводов, которые трудовые мигранты отправляют домой, до конца 2020 года сократятся на 14% по сравнению с 2019 годом. Эксперты считают, что это влияние пандемии, подчеркивается в докладе Всемирного банка (ВБ) по вопросам миграции и развития.

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Факторы влияния

К числу важнейших факторов, способствующих сокращению объема денежных переводов, аналитика ВБ отнесли:

вялый экономический рост;

низкий уровень занятости в принимающих мигрантов странах;

низкие цены на нефть;

падение курсов валют стран отправки переводов к доллару США .

По прогнозам, в 2020 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) сократится на 7% и составит $508 млрд, а в 2021 году его ждет сокращение еще на 7,5% – до $470 млрд.

В прошлом году мигранты отправили $548 млрд в виде денежных переводов, что является рекордным показателем. Это больше, чем поток прямых иностранных инвестиций, составляющих $534 млрд, и зарубежной помощи в целях развития, составляющей около $166 млрд.

Проблемы миграции

По всей вероятности, в этом году – впервые за последнее время – сократится численность международных мигрантов: прирост числа новых мигрантов замедлился, а темпы возвращения мигрантов выросли. После отмены карантинных мер, из-за которых многие трудовые мигранты оказались в затруднительном положении в принимающих странах, изо всех регионов мира поступает информация о возвращении мигрантов на родину.

В 2020 году впервые за последние десятилетия уменьшатся масштабы международной миграции

В результате роста безработицы на фоне ужесточения ограничений на выдачу виз мигрантам и беженцам весьма вероятен дальнейший рост масштабов возвращения мигрантов на родину. Фундаментальные базовые факторы, способствующие росту объема денежных переводов, слабы, и сейчас необходимо внимательно следить за рисками ухудшения ситуации с этими жизненно важными потоками денежных средств, подчеркивается в докладе.

«Во время этого кризиса мигранты сталкиваются с более серьезными рисками для здоровья и повышенной вероятностью безработицы», – подытожил Дилип Ратха, ведущий автор Доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знании? в области миграции и развития (KNOMAD).

Региональные тенденции

Это сокращение переводов в 2020-2021 годах затронет все регионы, причем самый глубокий спад ожидается в Европе и Центральной Азии (соответственно, на 16% и 8%). Далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион (на 11% и 4%), Ближний Восток и Северная Африка (по 8%), страны Африки к югу от Сахары (на 9%), Южная Азия (на 11%), Латинская Америка и Карибский бассейн (0,2% и 8%).

Самое резкое падение ожидается в Европе (16%) и Восточной Азии (11%).

При этом, компании, которые переходят на цифровые трансграничные денежные потоки, отмечают резкий рост бизнеса. По прогнозам, эта тенденция сохранится и будет набирать обороты.

Объем денежных переводов в страны Восточной Азии иТихоокеанского региона, по прогнозам, сократится в 2020 году до $131 млрд. Крупнейшими получателями переводов в регионе по объему остаются Китай и Филиппины, а по доле ВВП – Тонга и Самоа.

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, по оценкам, сократится до $48 млрд: пандемия и падение цен на нефть, по всей вероятности, обернутся многообразными последствиями для их экономики, и сокращение объема переводов почти во всех странах региона в 2020 году будет измеряться двузначными цифрами. Весьма вероятно, что снижение курса роSSийского рубля также приведет к уменьшению объема денежных переводов из РоSSии.

Объем денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна составит в 2020 году около $96 млрд, что на 0,2% ниже, чем годом ранее. Переводы в Доминиканскую Республику, Колумбию и Сальвадор продемонстрировали резкий спад в апреле и мае, а затем – прирост по отношению к прошлому году в период с июня по сентябрь. Приток средств в Мексику, являющуюся крупнейшим получателем переводов в регионе, сохранил стабильность, в известной мере потому, что мигранты были заняты в жизненно важных отраслях в Соединенных Штатах Америки, а кроме того, мигранты, отвечавшие соответствующим критериям, смогли воспользоваться осуществлявшимися в США программами экономического стимулирования.

В мировой экономике прогнозируется дальнейшее замедление, и на этом фоне ожидается, что объем денежных переводов в страны Ближнего Востока и Северной Африки снизится в 2020 году до уровня $55 млрд. Приток денежных переводов в Египет, являющийся их крупнейшим получателем в регионе, до сих пор носил противоцикличный характер: в условиях кризиса работающие за границей египтяне увеличивают размеры разовых переводов своим семьям. По всей вероятности, в итоге объемы переводов сократятся под воздействием снижения цен на нефть и замедления темпов экономического роста в странах Персидского залива, и в основных странах – получателях переводов будет наблюдаться уменьшение этих поступлений.

По прогнозам, объем денежных переводов в страны Южной Азии в 2020 году сократится примерно до уровня $135 млрд. В Пакистане и Бангладеш последствия спада мировой экономики были в определенной мере компенсированы перетоком денежных переводов из неофициальных каналов в официальные, поскольку введение ограничений на поездки осложнило перевозку наличности своими силами. Кроме того, Пакистан ввел налоговые стимулы: с 1 июля 2020 года было отменено удержание подоходного налога при снятии наличных или оформлении банковских финансовых инструментов либо перевода средств со счетов в национальных банках. Приток денежных переводов в Бангладеш резко вырос в июле – после того, как четверть территории страны была затоплена в результате наводнений.

Ожидается, что в 2020 году объем денежных переводов в страны Африки к югу от Сахары сократится до $44 млрд. Что касается этого региона, то приток переводов в Кению пока что растет, хотя, по всей вероятности, в 2021 году он, в итоге, снизится. Сокращение поступлений, вероятнее всего, ждет все основные страны – получатели переводов. Поскольку пандемия затрагивает и страны, куда выезжают мигранты из Африки к югу от Сахары, и страны их происхождения, ожидается, что сокращение объемов денежных переводов вызовет ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью и рост масштабов бедности

Согласно информации из базы данных Всемирного банка «Стоимость денежных переводов в мире» (Remittance Prices Worldwide), в третьем квартале 2020 года среднемировая стоимость перевода $200 составляла 6,8% и практически не изменилась по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Она более чем вдвое превышает целевой показатель в 3%, которого необходимо достичь к 2030 году в соответствии с Целями в области устойчивого развития. Ниже всего стоимость переводов в Южной Азии (5%), а выше всего – в странах Африки к югу от Сахары (8,5%). Дороже всего отправлять переводы через банки – средняя стоимость перевода составляет 10,9%; далее следуют почтовые отделения (8,6%), системы денежных переводов (5,8%) и операторы мобильной связи (2,8%).

Денежные переводы в Украину