Чистая прибыль Amazon за 9 месяцев уже превысила показатель 2019 года

В течение января — сентября 2020 года чистая прибыль Amazon увеличилась до $14,11 млрд с $8,32 млрд за тот же период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: propublica.org

Основные показатели

Как отмечает MarketWatch, пандемия covid-19 и самоизоляция населения привели к существенному повышению объемов онлайн-покупок. И это несмотря еще на традиционный сезон активного шоппинга в сезон скидок, а также периода рождественских и новогодних праздников, что будет способствовать хорошим результатам компании в последнем квартале года.

В целом за 2019 год онлайн-ритейлер получил рекордную прибыль в размере $11,59 млрд.

При этом чистая прибыль в июле — сентябре практически утроилась, составив $6,331 млрд, или $12,37 в расчете на акцию. Для сравнения: за аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял $2,134 млрд, или $4,23 на акцию.

Выручка увеличилась на 37% — до $96,145 млрд против $69,981 млрд годом ранее. «Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $7,41 на акцию при выручке в $92,78 млрд», — говорится в сообщении.

«Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) подскочила до $11,602 млрд по сравнению с $8,995 млрд годом ранее», — отметили в компании.

Ожидания

Amazon прогнозирует, что в IV квартале выручка будет находиться в диапазоне от $112 млрд до $121 млрд (рост на 28-38% в годовом выражении). «Операционная прибыль ожидается на уровне $1-4,5 млрд по сравнению с $3,9 млрд в октябре — декабре 2019 года», — отмечается в отчетности.

Кстати

Рыночная стоимость Amazon с начала текущего года взлетела почти на 73% и превышает сейчас $1,6 трлн, фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил всего 1,3%.

В четверг, 29 октября, после публикации отчетности, котировки акций компании снизились на электронных торгах на 1,7%.

В этом году на ежегодном мероприятии Amazon — Prime Day выручка сторонних продавцов, работающих на платформе интернет-ритейлера, составила более $3,5 млрд, что на 60% больше, чем в прошлом году, и является рекордом для малого и среднего бизнеса.