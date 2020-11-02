Мировые цены на нефть упали до июньских минимумов
Мировые цены на нефть в пятницу, 30 октября, упали до июньских минимумов, опустившись ниже 40 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ЭП.
Цена фьючерсов
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,7%, до $37,62 за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,1%, до 35,79 доллара за баррель.
Как сообщалось ранее, Всемирный банк прогнозирует, что цена барреля нефти в 2020-м и 2021 году составит $41 и $44 за баррель.
«В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем $44 за баррель в 2021 году и примерно $41 за баррель в 2020 году. Предположительно, спрос будет расти весьма медленными темпами, поскольку развитие сектора туризма и путешествий по-прежнему сдерживается проблемами в сфере здравоохранения», — говорится в докладе.
Новый прогноз ВБ значительно лучше, чем оценки, которые он давал в июне. Тогда он прогнозировал их на уровне $32 в 2020 году и $38 в 2021-м.
Напомним
- С мая по август цены на нефть восстанавливались после грандиозного обвала, который длился с января по апрель.
- Но за сентябрь Brent потеряла 9,6% своей стоимости, в октябре – 8,1%, а марка WTI подешевела на 5,6% в сентябре и на 11% в октябре.