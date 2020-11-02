На этой неделе НБУ предоставил рефинанс пяти банкам

Национальный банк в пятницу, 30 октября, провел тендер по рефинансированию банков. По итогу пяти финучреждениям предоставили 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней. Об этом сообщается на сайте НБУ.

На этой неделе НБУ предоставил рефинанс пяти банкам
Фото: from-ua.com

График тендеров

Напомним, что Нацбанк проводит тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет — раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Такой график тендеров установлен на период до 30 декабря 2020 года.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.

Итоги предыдущих аукционов

  • 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.
  • 9 октября 2020 года провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.
  • Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.

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