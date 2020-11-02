US Steel заявила об улучшении ситуации и запуске завода Keetac

US Steel заявила об улучшении ситуации и запуске завода Keetac

В US Steel заявили, что планируют перезапустить завод по производству железорудных окатышей Keetac в Киватине через шесть месяцев после его остановки.

Президент и главный исполнительный директор Дэвид Берритт заявил на телефонной конференции, что они анализируют сроки возможного перезапуска на фоне "улучшенного" отчета о доходах за третий квартал, сообщает Business North.

"Третий квартал улучшился и продолжает оставаться кварталом оптимизма, - сказал Д.Бурритт. - Мы считаем, что рыночная сила сохранится в первом квартале 2021 года".

Первоначально Keetac был остановлен в мае из-за снижения спроса в условиях пандемии.

Около 375 сотрудников были уволены, а рудник простаивает.

В то время как другие шахты Iron Range также были остановлены и уволили рабочих во время пандемии, Keetac - единственный, кто все еще не вернулся в строй.

МинПром по материалам Steelland

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