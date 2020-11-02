НБУ не применял санкции к банкам в октябре

Национальный банк не применял санкции к банкам в октябре за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ.

НБУ не применял санкции к банкам в октябре
Фото: glavcom.ua

Сообщается, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также соблюдения требований валютного законодательства регулятор в октябре 2020 не применял к банкам и небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Нововведения

В начале октября Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия.

Основные нововведения:

  • Постепенный переход от инструмента «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» к оценке принадлежности системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности сокращено с 10 до 1.
  • Возможность применять письменное соглашение за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга.
  • Пересмотр размера штрафов за нарушение банком вопросов финмониторинга, а также видов таких нарушений. В частности, максимальный размер штрафа — до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также регулятор нормировал ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

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