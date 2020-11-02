Anglo American заявила о планах стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году

Anglo American заявила о планах стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году

Компания Anglo American plc представила свой ежегодный отчет о показателях устойчивого развития, включая четкий путь к достижению углеродной нейтральности во всех своих операциях к 2040 году.

Марк Кутифани, генеральный директор Anglo American, сказал: "Мы давно поняли неразрывную связь между нашими показателями устойчивого развития и нашими финансовыми показателями, и способностью приносить прибыль. Устойчивый бизнес рождается из целенаправленного бизнеса: конкурентоспособного, устойчивого и гибкого - бизнеса, который процветает в течение экономических и социальных циклов, - разумеется, подкрепленного незыблемыми ценностями".

Также, по словам М.Кутифани, устойчивое развитие находится в самом центре стратегии компании не как смежный вид деятельности, а как неотъемлемая часть работы.

"Многое из того, к чему мы стремимся, особенно с точки зрения наших энергетических и водных амбиций, будет достигнуто с помощью технологий, которые мы внедряем - отсюда неразрывная связь между нашей технологической работой и результатами нашего Плана устойчивого горного дела в рамках нашей программы FutureSmart Mining TM. Например, сортировка насыпной руды может обеспечить снижение энерго- и водоемкости производственного процесса примерно на 10%. Наш План устойчивого развития горнодобывающей промышленности, который мы разработали в 2017 году и который мы структурировали для обеспечения экологических, социальных и корпоративных показателей, является частью трансформации нашего бизнеса и призван приносить пользу всем заинтересованным сторонам", - резюмировал генеральный директор Anglo American.

МинПром по материалам Steelland

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