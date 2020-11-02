КСУ готовится спорить с национализацией банков, - Кошкина

Но на путь войны стали не все судьи.

Повестка дня, объявленная Конституционным Судом на 3 ноября, неслучайна и призвана раздраконить общество. Об этом в своем телеграм-канале написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Напомним, среди других вопросов КСУ анонсировал продолжение рассмотрения в закрытом режиме дела о конституционности закона о языке, а также системы гарантирования вкладов физических лиц.

"Судьи КСУ не случайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано. Там нет одного бенефициара, целый пучок. Ситуативное совпадение интересов", - написала Соня Кошкина по закону о языке.

А вот признание закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" некоституционным, по словам шеф-редактора LB.ua, угрожает "полным юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатежеспособными с 2014-го".

"Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а дальше, возможно, и в Лондонском (куда же без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что? Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим владельцам возвращаем все сторицей. Может даже с учетом недополученных доходов", - отметила Кошкина. При этом она добавила, что речь идет не только об отмене национализации "Приватбанка".

Однако, отмечает Соня Кошкина, "не все судьи встали на путь войны".

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Позже Владимир Зеленский заявил, что за решением Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства стоят "роSSийские марионетки" и некоторые влиятельные украинские олигархи.