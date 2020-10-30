ВВП стран ЕС рекордно вырос после «коронавирусного» спада

В третьем квартале ВВП еврозоны вырос на рекордные 12,7%, а стран ЕС — на 12,1%, после рекордного падения за локдаун во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчете Евростата об итогах третьего квартала, сообщает «Европейская правда».

ВВП стран ЕС рекордно вырос после «коронавирусного» спада

Предыстория

По итогам второго квартала экономика еврозоны сократилась на 11,8%, а стран ЕС — на 11,4% (за финальным отчетом) — больше всего за все 25 лет ведения статистики.

В то же время и после восстановления показатели оказались ниже, чем в третьем квартале 2019 года: еврозоны — на 4,3%, ЕС — на 3,9%.

Больше всего после падения возобновились экономики Франции (18,2%), Испании (16,7%) и Италии (16,1%).

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