ВВП стран ЕС рекордно вырос после «коронавирусного» спада

В третьем квартале ВВП еврозоны вырос на рекордные 12,7%, а стран ЕС — на 12,1%, после рекордного падения за локдаун во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчете Евростата об итогах третьего квартала, сообщает «Европейская правда».

Предыстория

По итогам второго квартала экономика еврозоны сократилась на 11,8%, а стран ЕС — на 11,4% (за финальным отчетом) — больше всего за все 25 лет ведения статистики.

В то же время и после восстановления показатели оказались ниже, чем в третьем квартале 2019 года: еврозоны — на 4,3%, ЕС — на 3,9%.