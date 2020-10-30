Валютные поступления от иностранных туристов упали в 27 раз — НБУ

За 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие предварительные данные привел Национальный банк Украины в ответ на запрос ЭП.

Валютные поступления от иностранных туристов упали в 27 раз — НБУ
Фото: nashkiev.ua

Сколько привезли валюты

Всего за 3 квартала 2020 года иностранцы привезли в Украину только $244 миллиона. Для сравнения, за весь 2019 иностранные туристы потратили в Украине $1,62 миллиарда.

Из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил $3,259 миллиарда - в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом, большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

«Обращаем внимание на то, что по методологии платежного баланса импорт статье „Путешествия“ включает расходы краткосрочных мигрантов (лиц, работающих за границей менее года) в странах пребывания. В связи с началом пандемии, введением карантина и закрытием границ доля таких расходов в общем объеме импорта по статье „Путешествия“ выросла до 57% в целом за 9 месяцев 2020 (во II квартале — 86%) по сравнению с 36% в соответствующем периоде 2019», — добавили в Нацбанке.

Напомним

  • В 2020 больше денежных переводов украинцы получают из США — более 17% от общего объема переводов.
  • Национальный банк пересмотрел прогноз ожидаемого объема переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2020 году, снизив его с $12,5 до $ 10 млрд.
  • За 2019 года через системы перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в Украину поступило $2,27 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Блок рекламы


Похожие новости
Казна потеряла более 1 млрд долл. из-за оттока иностранных туристовКазна потеряла более 1 млрд долл. из-за оттока иностранных туристов
Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%
Европейские рынки акций упали на фоне новостей о коронавирусе — торгиЕвропейские рынки акций упали на фоне новостей о коронавирусе — торги
Объем услуг небанков в первом полугодии упали от 9% до 20% — НБУОбъем услуг небанков в первом полугодии упали от 9% до 20% — НБУ
Из-за коронавируса трудовые доходы в мире упали на 10,7%Из-за коронавируса трудовые доходы в мире упали на 10,7%
В Украине упали темпы строительства жильяВ Украине упали темпы строительства жилья
Цены на арбузы в Украине рекордно упалиЦены на арбузы в Украине рекордно упали
Поставки автогаза в Украину резко упалиПоставки автогаза в Украину резко упали
Бали отказался принимать иностранных туристов до конца годаБали отказался принимать иностранных туристов до конца года
Египет ввел ограничения для туристовЕгипет ввел ограничения для туристов
Последние новости
Подгружаем последние новости