«Антикризисная» помощь. Грузинское правительство оплатит населению коммуналку за 4 месяца

Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Newsgeorgia, передает Liga.net.

«Антикризисная» помощь. Грузинское правительство оплатит населению коммуналку за 4 месяца
Фото: russian.rt.com

С чем связано решение

По словам премьер-министра, это часть антикризисного плана правительства в рамках помощи жителям Грузии, пострадавшим от коронавируса.

Грузинский премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такой помощи, могут от нее отказаться и подать соответствующее заявление.

Кому оплатят услуги

Помощь предоставят каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку.

Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 млн. То есть в среднем государство выделит 17 млн лари ($5,3 млн) на оплату коммунальных услуг этих граждан.

Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 млн лари (почти $8,4 млн).

Тем временем в Украине

  • «Нафтогаз Украины» с ноября повышает стоимость природного газа для населения на 25,7%.
  • С 1 ноября цена за м? газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 грн/м? с НДС и без учета стоимости доставки газа. В октябре цена за м? составляла 4,70 грн.
  • С ноября вырастет также и стоимость газа по годовому тарифу. Газ по годовому тарифу будет стоить 6,45 грн/м? (+18,7%). В октябрьском тарифе была установлена цена в 5,24 грн/м?.

До 31 октября клиенты ГК «Нафтогаз Украины» могут зафиксировать октябрьскую цену в 5,24 грн/м? в рамках пакета «годовой».

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