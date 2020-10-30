Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда

Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба банка. По итогам первого полугодия года прибыль банка составила 14,1 млрд грн.

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Откуда деньги

Увеличение прибыли банка было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов.

Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило Приватбанку увеличить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% — до 13 млрд по итогам 9 месяцев года.

Чистый процентный доход, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев года составляет 15,9 млрд грн.

Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций за 9 месяцев 2020 банк получил 19 млрд грн прибыли. Другая часть прибыли — результат влияния макроэкономических и других факторов.

Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение результата от облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. Результат этого сегмента за 9 месяцев составил 18,4 млрд грн.

Одновременно переоценка этих облигаций частично нивелирует отрицательное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 обусловило — 7,5 млрд грн убытков.

В 3 квартале 2020 банк продолжил формировать страховые резервы под возможные убытки в результате действия пандемии коронавируса, но основная часть таких резервов была сформирована в 1 полугодии.

Ранее сообщалось

Национальный банк представил результаты работы банков за 8 месяцев 2020 года (январь-август).

В первой десятке самых прибыльных банков по итогам 8 месяцев:

Приватбанк — прибыль составила 18,4 млрд грн;

Ощадбанк — 4,44 млрд грн;

Райффайзен Банк Аваль — 2,7 млрд грн;

ПУМБ — 1,85 млрд грн;

ОТП Банк — 1,13 млрд грн;

СИТИбанк — 923 млн грн;

Укрсиббанк — 893 млн грн;

Альфа-Банк — 773 млн грн;

Укргазбанк — 680 млн грн;

Креди Агриколь — 603 млн грн.

В целом за январь-август платежеспособные банки Украины получили 33 млрд грн чистой прибыли, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего прибыльными был 61 банк из 74 работающих банков.

Платежеспособные украинские банки получили чистой прибыли: в 2019 году – 59,634 млрд грн; в 2018 году – 21,7 млрд грн.

В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в 2020 году – 17 убыточных из 75 действующих на рынке.