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2020-10-30
250 отделений Укрпочты будут работать без выходных с 1 ноября
С 1 ноября 2020 года 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий,
Фото: mind.ua
Причина
По словам Криклия, это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях.
«Все для безопасности и комфорта клиентов», — прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что Укрпочта, как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования covid-19.
Напомним
- С 1 июня все отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному, «докоронавирусному» графику.
- Ранее Криклий заявлял, что Укрпочта до конца 2020 года планирует запустить в населенных пунктах еще шести областей — Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой — 500 передвижных почтовых отделений.
- По словам министра, запуск мобильных почтовых отделений позволит обеспечивать современными и доступными услугами жителей даже самых отдаленных уголков Украины.