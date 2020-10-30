250 отделений Укрпочты будут работать без выходных с 1 ноября

С 1 ноября 2020 года 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Фото: mind.ua

Причина

По словам Криклия, это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях.

«Все для безопасности и комфорта клиентов», — прокомментировал министр.

Ранее сообщалось, что Укрпочта, как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования covid-19.

Напомним