Объем денежных переводов в Украину вырос на 16% за год — НБУ

За январь-сентябрь 2020 года в Украину через системы перевода средств поступило около $2 млрд, или на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба по итогам конференции Global Payments Day 2020.

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Сколько поступило средств

«Через системы перевода средств за 9 месяцев этого года в Украину поступило около $2 млрд. В целом в Украину поступило частных денежных переводов на сумму около $7,2 млрд (на 1 сентября 2020 года). То есть только четверть частных денежных переводов поступило через трансграничные системы перевода средств », — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на карантин и пандемию, поступления в Украину через системы перевода средств даже выросли на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

С чем это связано

Как отметил зампред НБУ Алексей Шабан, «пандемия усилила готовность бизнеса и пользователей платежных сервисов к цифровизации в мире. В Украине темпы прироста безналичных расчетов также остаются достаточно стабильными. Доля безналичных операций с платежными картами по сумме постепенно повышается».

Напомним