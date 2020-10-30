В НБУ договорились о господдержке при страховании аграрных рисков и отмене Аграрного пула

Вчера, 29 октября, в Национальном банке состоялась презентация проекта изменений в Закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: unn.com.ua

С принятием этого законопроекта аграрии получат современные страховые инструменты для защиты сельскохозяйственных культур от рисков гибели и поддержку государства за счет удешевления стоимости страхования.

Кроме того, страховой рынок сможет выполнять свою непосредственную функцию по поддержке и развитию экономики. Аграрный бизнес, ключевыми рисками для которого погодные факторы, сможет чувствовать себя увереннее и бесперебойно работать.

Изменения предусматривают

Предложения к законопроекту определят права и обязанности участников рынка и требования к ним — агропроизводителей и страховых компаний, имеющих право осуществлять страхование сельскохозяйственной продукции.

Объектами страхования определяются:

посевы;

урожай агрокультур;

многолетние насаждения и их урожай;

сельскохозяйственные животные;

рыба, водные биоресурсы;

семьи пчел с их продуктами;

доход от реализации первичной сельскохозяйственной продукции.

Аграрии смогут получить возмещение части страхового платежа уже со следующего года:

в 2021 году — до 50% с ограничением размера выплат по объектам страхования;

после 2021 года — до 80%.

С целью страхования аграрных рисков в госбюджете на следующий год предусмотрены средства.

»Мы должны обеспечить возможность фермерам пользоваться тем, чем пользуются фермеры всех стран мира. Государственная поддержка агрострахования есть в США , Канаде, в странах ЕС . Это абсолютно нормальная международная практика. На государственную поддержку страхования агропродукции мы планируем направить в следующем году 672 млн грн. Это тот старт, который позволит создать условия для формирования рынка агрострахования", — подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Что отменяется

Предложенный законопроект отменяет положение о страховании агропродукции через Аграрный страховой пул, а также предусматривает перенос норм Закона Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» в Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

«Аграрный пул, который был создан при последней попытке запуска агрострахования с государственной поддержкой, не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков. В то же время полномочия регулятора страхового рынка были ограничены, а следовательно, не давали уверенности в надежности страховщиков. Поэтому спрос есть, а достойного предложения нет. Мы уверены, что предложенный законопроект должен в корне изменить эту ситуацию», — отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Национальный банк, со своей стороны, проследит, чтобы страховые компании ответственно вели свой бизнес: имели прозрачную структуру собственности, были платежеспособными и выполняли обязательства перед агробизнесом.

«Государственная поддержка оживит рынок как аграриев, так и страховщиков, они начнут активнее развиваться и, что важно, на условиях честной конкуренции, а не привилегированных прав отдельных участников рынка», — добавила Екатерина Рожкова.