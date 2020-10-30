Новостей.COM ⇒
2020-10-30
Реальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% — НБУ
Реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году — на 9,5%. Об этом говорится в ежеквартальном
Фото: glavcom.ua
Прогноз НБУ
«Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс.
Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% — в следующем. Реальная — на 6,2% и 9 5% соответственно», — говорится в сообщении.
Нацбанк ожидает также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному уровню.
Напомним
- По данным Госстата, индекс реальной заработной платы в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 104,3%, а относительно сентября 2019 года — 109,7%.
- Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11446 гривен).