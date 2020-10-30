Реальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% — НБУ

Реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году — на 9,5%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

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Прогноз НБУ

«Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс.

Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% — в следующем. Реальная — на 6,2% и 9 5% соответственно», — говорится в сообщении.

Нацбанк ожидает также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному уровню.

Напомним