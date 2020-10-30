Рекордный рост экономики США. Количество безработных снизилось, ВВП вырос на 7%

В третьем квартале 2020 года валовой внутренний продукт США вырос на 33,1% в годовом измерении, но по сравнению с III кварталом 2019 года ВВП сократился на 2,9%. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

Рекордный рост

Темпы роста в 3-м квартале были беспрецедентные, как свидетельствуют данные Минэкономики США . Эксперты связывают такую ??динамику с тем, что правительство выделило более $3 трлн помощи от пандемии covid-19, что способствовало росту потребительских расходов. Это самые высокие темпы с 1947 года, когда правительство США начало вести статистику по ВВП . И этот показатель — один из последних основных экономических показателей перед выборами президента США 3 ноября.

В 1-м квартале ВВП США сократился на 5% в годовом измерении. Во 2-м квартале ВВП США упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.

Однако уровень экономики США остается ниже уровня 4-го квартала 2019 года. Кроме того, есть признаки того, что всплеск роста быстро утихнет.

Влияние пандемии

Пакет мер правительства по спасению стал спасательным кругом для многих предприятий и безработных. Отдельный отчет Министерства труда США в четверг, 29 октября, показал, что за прошедшую неделю на получение государственного пособия по безработице подали 751 тыс. человек по сравнению с 791 тыс. в предыдущем периоде. При этом количество заявок, упавшее с рекордных 6,867 млн в марте, пока превышают пик 665 тыс., зафиксированный во время Великой рецессии 2007-2009 годов.

Однако государственное финансирование исчерпано, и новых вливаний в экономику не предвидится. Фондовые индексы США показали наибольшее падение с начала сентября на фоне резкого роста числа инфицированных covid-19 и неопределенности относительно мер стимулирования американской экономики.

США ожидают дефицит бюджета в этом году более чем $3 трлн из-за огромных государственных расходов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики.

Новые случаи covid-19 растут по всей стране, что вызывает ограничения, в частности для работы заведений общественного питания. Чуть больше половины из 22,2 млн рабочих мест, потерянных во время пандемии, были восстановлены, но увольнения продолжаются.

Кстати