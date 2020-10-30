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2020-10-30
Кабмин передумал передавать на приватизацию часть госпредприятий. Список
Кабмин отменил свое решение от 3 марта, которым расширял перечень объектов большой приватизации на 2020 год. Соответствующее распоряжение Кабмина №1329-р обнародовано на сайте правительства.
Фото: bahmut.com.ua
Какие объекты не будут приватизировать
В перечень входили такие объекты большой приватизации: ГП «Артемсоль», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и ГАК «Хлеб Украины». Приватизировать их пока не будут.
Также распоряжение отменяет приватизацию АО «Первый киевский машиностроительный завод».
Доходы от малой приватизации
Доход от малой приватизации за 8 месяцев работы Фонда государственного имущества Украины в 2020 году составил 1,662 млрд грн, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (244,3 млн грн).
Напомним
- В январе 2020 года был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
- В списке 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
- 25 сентября 2020 года вступил в силу закон Украины № 853-IX о внесении изменений в законодательство о приватизации государственного и коммунального имущества относительно парламентского контроля.
- В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.