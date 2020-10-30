Кабмин передумал передавать на приватизацию часть госпредприятий. Список

Кабмин отменил свое решение от 3 марта, которым расширял перечень объектов большой приватизации на 2020 год. Соответствующее распоряжение Кабмина №1329-р обнародовано на сайте правительства.

Фото: bahmut.com.ua

Какие объекты не будут приватизировать

В перечень входили такие объекты большой приватизации: ГП «Артемсоль», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и ГАК «Хлеб Украины». Приватизировать их пока не будут.

Также распоряжение отменяет приватизацию АО «Первый киевский машиностроительный завод».

Доходы от малой приватизации

Доход от малой приватизации за 8 месяцев работы Фонда государственного имущества Украины в 2020 году составил 1,662 млрд грн, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (244,3 млн грн).

Напомним