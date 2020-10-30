Кабмин передумал передавать на приватизацию часть госпредприятий. Список

Кабмин отменил свое решение от 3 марта, которым расширял перечень объектов большой приватизации на 2020 год. Соответствующее распоряжение Кабмина №1329-р обнародовано на сайте правительства.

Кабмин передумал передавать на приватизацию часть госпредприятий. Список
Фото: bahmut.com.ua

Какие объекты не будут приватизировать

В перечень входили такие объекты большой приватизации: ГП «Артемсоль», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и ГАК «Хлеб Украины». Приватизировать их пока не будут.

Также распоряжение отменяет приватизацию АО «Первый киевский машиностроительный завод».

Доходы от малой приватизации

Доход от малой приватизации за 8 месяцев работы Фонда государственного имущества Украины в 2020 году составил 1,662 млрд грн, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (244,3 млн грн).

Напомним

  • В январе 2020 года был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
  • В списке 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
  • 25 сентября 2020 года вступил в силу закон Украины № 853-IX о внесении изменений в законодательство о приватизации государственного и коммунального имущества относительно парламентского контроля.
  • В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин перенаправил 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на ЛьвовщинеКабмин перенаправил 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на Львовщине
Джек Ма: цифровые валюты станут частью новой финансовой системыДжек Ма: цифровые валюты станут частью новой финансовой системы
Кабмин выделил 185 млн грн для пострадавших от пожаров на ЛуганщинеКабмин выделил 185 млн грн для пострадавших от пожаров на Луганщине
Кабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтамиКабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтами
Кабмин разрешил ДТЭК Ахметова отказаться от арендованных шахт "Добропольеугля"Кабмин разрешил ДТЭК Ахметова отказаться от арендованных шахт "Добропольеугля"
Какие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. СписокКакие банки получили самую большую прибыль по итогам 8 месяцев. Список
ЕС изменил «черный список» налоговых гаванейЕС изменил «черный список» налоговых гаваней
Кабмин согласился на создание АО с участием госшахт и ЦентрэнергоКабмин согласился на создание АО с участием госшахт и Центрэнерго
Кабмин выделил еще более 175 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на западе УкраиныКабмин выделил еще более 175 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины
Часть госпредприятий приносит казне одни убыткиЧасть госпредприятий приносит казне одни убытки
Последние новости
Подгружаем последние новости