Суд отказал Приватбанку в приостановлении выплат $350 миллионов Суркисам

Киевский апелляционный суд приостановил рассмотрение жалобы Приватбанка на решение Печерского суда о выплате госбанком семье Суркисов $350 млн за обслуживание их депозитов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Решение суда

Рассмотрение апелляции по этому делу приостановлено по собственной инициативе суда до завершения пересмотра Верховным Судом дела по существу.

«Суд по собственной инициативе остановил рассмотрение апелляционной жалобы к завершению пересмотра дела Верховным Судом», — говорится в сообщении.

В то же время суд отклонил ходатайство Приватбанка о приостановлении действия постановления Печерского суда Киева от 2 сентября 2002 о выплате банком оффшорным компаниям Суркисов $350 млн.

Откуда $350 миллионов

Речь идет о $250 млн депозитов (плюс $100 млн процентов по ним) шести оффшорных компаний семьи Суркисов, которые были размещены в кипрском филиале Приватбанка во времена, когда владельцами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Эти средства, как средства связанных лиц, были конвертированы в капитал банка перед его национализацией. Поэтому на текущий момент никаких депозитов, выполнение которых в качестве меры пресечения требует судья Вовк, у Приватбанке нет.

Предыстория

2 сентября суд удовлетворил иск компаний Суркисов к Приватбанку на $350 млн. Иск рассматривал судья Сергей Вовк, несмотря на жалобы Приватбанка. В государственном банке заявили, связанные с Суркисами оффшорные компании прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу Вовка.

Тогда министр юстиции Денис Малюська заявил, что решение о взыскании с Приватбанка $ 350 млн в пользу компаний Суркисов противоречит существу иска.