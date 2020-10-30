Карантин сократил долю обналичивания до 13,6% в структуре карточных операций

На операции по получению наличных с помощью платежных карт приходится только 13,6%, 55,2% из всей суммы операций с карточками — это безналичные операции. Об этом сказал сегодня, 29 октября, замглавы НБУ Алексей Шабан в выступлении на онлайн-конференции Global Payments Day-2020.

Карантин сократил долю обналичивания до 13,6% в структуре карточных операций
Фото: travel-fanat.livejournal.com

Основные тенденции

По словам представителя регулятора, пандемия не вызвала существенный скачок среди безналичных расчетов в Украине, однако этот год продемонстрировал неизменность тенденции. Доля безналичных операций среди общего количества операций с картами выросла с 82% в прошлом году до 85,4% по итогам девяти месяцев 2020 года.

Самым популярным видом операций с картами среди украинцев остаются переводы с карты на карту. При этом в 2020 году выросла доля платежей в интернете. «Это внушает оптимизм в том, что украинцы готовы к цифровизации и переходу на безналичные платежи», — отметил Алексей Шабан.

По данным, озвученным заместителем главы НБУ, за девять месяцев 2020 года с использованием систем перевода:

  • в Украину было переведено $1,94 млрд (в эквиваленте), или 21,4% от общей суммы переводов;
  • из Украины было переведено $386,9 млн (в эквиваленте), или 4,3% от общей суммы;
  • в пределах Украины — 178,6 млрд грн ($6,75 млрд), или 74,3% от общей суммы переводов.

Топ-5 стран, из которых в Украину поступают денежные переводы:

  1. США (18%);
  2. Италия (13%);
  3. Израиль (12%);
  4. РФ (7%);
  5. Германия (6%).

Также Алексей Шабан отметил, что в этом году ускорились темпы перехода потребителей на бесконтактные и токенизированные карты. Но при этом, по мнению эксперта, инфраструктура больше готова к переходу, чем потребители.

Про Global Payments Day 2020

Конференция Global Payments Day 2020 прошла 29 октября в онлайн-формате. Организаторами являются Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем «ЕМА» и Future Magazine. Одной из ключевых тем для обсуждения на мероприятии были трансграничные платежи в период пандемии.

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