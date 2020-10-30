Экономика Украины наверстает потери от коронакризиса в 2022-м, - НБУ

В 2020-м падение ВВП составит 6%, в последующие годы экономика вернется к росту на уровне 4%.

Украинская экономика в 2021 году будет расти и в 2022 году полностью наверстает потери от коронакризиса.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Нацбанка за октябрь 2020 года.

По итогам текущего года падение внутреннего валового продукта составит 6%, украинская экономика вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы.

"Прогноз ВВП на 2020 год остается неизменным - падение ВВП составит около 6%. Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай и меньший фискальный импульс. В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. Основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне резкого повышения минимальной заработной платы в 2021 году. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", - считают в Нацбанке.

Слабая инфляционная динамика в течение третьего квартала обусловила уменьшение прогноза НБУ по инфляции на 2020 год с 4,7% до 4,1% г/г.

По итогам 2020 года потребительские цены вырастут на 4,1% и временно превысят целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в 2021-м. Базовая инфляция ускорится до 5,4% к концу 2021 года.

НБУ допускает отклонение для более быстрого восстановления экономики от последствий пандемии. В то же время с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений уже в 2022 году.

На возвращение инфляции к цели 5% ± 1 п.п. будет направлено постепенное формирование жестких монетарных условий по мере выхода экономики из кризиса. Это позволит вернуть инфляцию к целевому диапазону в начале 2022 года и снизить базовую инфляцию примерно до 4% в 2022 году.

В Национальном банке ожидают дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во втором квартале постепенно вернется на докризисные показатели. Доходы украинцев продолжат расти.

По прогнозу НБУ, номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная зарплата - на 6,2% и 9,5% соответственно.