США оставили в силе пошлины на белорусскую арматуру и катанку

Министерство торговли США объявило окончательные результаты повторного расследования по антидемпинговым пошлинам на арматуру и катанку белорусского производства "по изменившимся обстоятельствам". Инициатором рассмотрения выступила белорусская сторона.



Как заявило Министерство, изменения обстоятельств на самом деле не произошло, так что Белоруссия по-прежнему считается в США страной с нерыночной экономикой.



Это, в частности, означает, что при проведении антидемпинговых расследований в качестве базы для сравнения используются другие страны, как правило, с кардинально более высоким уровнем затрат.



В связи с этим Министерство оставило в силе действующие антидемпинговые пошлины. Их ставка составляет 114,53% для арматуры и 280,02% для катанки.



