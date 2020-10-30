США оставили в силе пошлины на белорусскую арматуру и катанку

США оставили в силе пошлины на белорусскую арматуру и катанку

Министерство торговли США объявило окончательные результаты повторного расследования по антидемпинговым пошлинам на арматуру и катанку белорусского производства "по изменившимся обстоятельствам". Инициатором рассмотрения выступила белорусская сторона.

Как заявило Министерство, изменения обстоятельств на самом деле не произошло, так что Белоруссия по-прежнему считается в США страной с нерыночной экономикой.

Это, в частности, означает, что при проведении антидемпинговых расследований в качестве базы для сравнения используются другие страны, как правило, с кардинально более высоким уровнем затрат.

В связи с этим Министерство оставило в силе действующие антидемпинговые пошлины. Их ставка составляет 114,53% для арматуры и 280,02% для катанки.

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