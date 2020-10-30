Вьетнамская Hoa Phat полностью запустила производство на новом заводе

Вьетнамская Hoa Phat полностью запустила производство на новом заводе

Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat Group сообщила о введении в эксплуатацию последнего, четвертого, конвертера на новом комбинате Dung Quat в районе г. Дананг в центральной части страны.

Четыре 120-тонных конвертера были поставлены консорциумом в составе китайской инжиниринговой компании WISDRI и германской SMS group. В частности, германский участник отвечал за автоматизацию.

Производственная мощность комбината Dung Quat составляет 4 млн т в год, из которых по 2 млн т приходится на листовой и сортовой прокат. На нем установлены четыре доменные печи.

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