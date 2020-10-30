Фонд госимущества не смог продать два спиртзавода

В рамках демонополизации приватизированы пять спиртзаводов.

Аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода ГП “Укрспирт” по стартовой цене 62,75 млн грн не состоялся, завод выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "ProZorrо.Продажи".

Отмечается, что завод, расположенный в Тернопольской области, специализируется на производстве биоэтанола. Суточная мощность производства - 5,5 тыс. дал. Производство на объекте временно приостановлено.

Перед этим также не состоялся аукцион по продаже Лужанского спиртзавода в Черновицкой области. Предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены 30 ноября 2020 года. Стартовая цена составляла 17,32 млн грн.

29 октября в Фонде госимущества сообщили о продаже пятого спиртзавода. В Винницкой области приватизировали Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 миллиона гривен.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", и Государственного концерна "Укрспирт".

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).