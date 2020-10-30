Фонд госимущества не смог продать два спиртзавода

В рамках демонополизации приватизированы пять спиртзаводов.

Фонд госимущества не смог продать два спиртзавода
Фото: espreso.tv

Аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода ГП “Укрспирт” по стартовой цене 62,75 млн грн не состоялся, завод выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "ProZorrо.Продажи".

Отмечается, что завод, расположенный в Тернопольской области, специализируется на производстве биоэтанола. Суточная мощность производства - 5,5 тыс. дал. Производство на объекте временно приостановлено.

Перед этим также не состоялся аукцион по продаже Лужанского спиртзавода в Черновицкой области. Предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены 30 ноября 2020 года. Стартовая цена составляла 17,32 млн грн.

29 октября в Фонде госимущества сообщили о продаже пятого спиртзавода. В Винницкой области приватизировали Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 миллиона гривен.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", и Государственного концерна "Укрспирт".

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

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