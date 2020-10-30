НБУ прогнозирует спад экономики на уровне в 6%

НБУ прогнозирует спад экономики на уровне в 6%

После сокращения на 6% в текущем году украинская экономика вернется к росту в последующие годы, прогнозирует Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь.

"Экономика уже дает положительные сигналы. С мая по мере ослабления карантина продолжается оживление экономической активности. Благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит даже быстрее, чем ожидалось. Экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Восстановление могло быть еще быстрее, но из-за неблагоприятных погодных условий показатели агросектора будут хуже, чем прошлогодние, добавили в НБУ.

По мнению Нацбанка, основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление. "На этапе восстановления экономика потребует наращивания импорта, в частности инвестиционного, поэтому текущий счет платежного баланса после "плюсового" 2020 года снова вернется к дефициту", - сказано в сообщении.



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