Япония сокращает экспорт стали

Япония сокращает экспорт стали

В течение сентября 2020 года стальной экспорт из Японии составил 2,494 млн. тонн. Снижение показателей к предыдущему месяцу – 3,6%, в годовом соотношении объёмы сократились на 18,8%, говорится в материалах японской федерации сталепроизводителей.

На долю продукции из обычных сталей в общем объёме пришлось 1,686 млн. тонн – на 4,1% меньше по сравнению с августом и на 14,5% к сентябрю 2019 года. Экспорт специальных сталей вырос относительно августа на 11,8%, но в годовом сопоставлении показатели ухудшились на 29,1% до 0,434 млн. тонн.

За три квартала 2020 года Япония экспортировала 24,642 млн. тонн стальной продукции. Снижение объёмов в годовом сопоставлении – 3,1%. С начала финансового года (апрель-сентябрь 2020) показатели по стальному экспорту снизились на 14% до 15,337 млн. тонн.

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