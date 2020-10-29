"Интерпайп" намерен обжаловать штраф АМКУ

АМКУ оштрафовал "Интерпайп" и еще три компании.

"Интерпайп" намерен обжаловать штраф АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн грн "Интерпайп" Виктора Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме "Интерпайп", были оштрафованы компании "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что АМКУ наложил штраф в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставок колес.

В Пресс-службе компании "Интерпайп" отметили, что категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены обжаловать решение АМКУ в судебном порядке.

"Как национальный производитель мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым на основании не фактов, а предположений. "Интерпайп" будет оспаривать решение АМКУ в установленном законом порядке", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин.

"Подавая подобные жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции роSSийских производителей. Напомним, что, в отличие от украинского рынка, рынок РФ защитил себя от украинских колес 39% заградительной пошлиной", - резюмируют в пресс- службе компании.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года уплатила почти 2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

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