Лишь 10% жалоб на интернет-торговлю в Киеве удовлетворяются, - управление Госпотребслужбы

Удовлетворение жалоб потребителей на интернет-торговлю в Киеве - до 10%. Об этом заявил в интервью ZN.UA начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По словам Рубана, Госпотребслужбу беспокоит проблема отсутствия у потребителей необходимых документов: расчетных и сопроводительных документов, подтверждающих факт покупки товара, технические характеристики и безопасность товара. И это является основным вызовом государству со стороны интернет-торговли. Уровень удовлетворенности жалоб в этом сегменте остается крайне низким - до 10% по Киеву .

«Сегодня процветает продажа товаров без сопроводительных документов, что иногда создает реальную угрозу для здоровья и даже жизни потребителей. В частности, недавно во время проведения экспертизы одной игрушки было установлено превышение показателя свинца в 160 раз! Поэтому покупатель, приобретая товар, должен обязательно получить у продавца фискальный чек, документ, свидетельствующий о технических характеристиках товара и подтверждающий его безопасность, а также гарантийный талон», - заявил Рубан.

По словам Рубана, фискальный чек сегодня является обязательным по отдельным группам товаров, в других случаях - он очень желателен, поскольку его наличие на сегодняшний день сводит к минимуму риски для потребителя и касательно продавца, и касательно товара. Фискальный чек имеет все необходимые атрибуты для точной идентификации продавца, предмета и цены сделки, времени его заключения. Фискальный чек является весомым аргументом в пользу добросовестности продавца.

«Возможно, для предприятия это уменьшит время на составление отчетности, но для государства - это потери поступлений в бюджет и отсутствие отслеживания в цепи поставки товара конечному потребителю. Фискализация не только выводит бизнес из «тени», она является надежным инструментом защиты прав потребителей, ведь у нас, к сожалению, очень мало добросовестного и социально ответственного бизнеса, который реально заботится об интересах потребителя. Основной причиной печальной статистики неудачных попыток защитить потребителя является отсутствие документов на товар, в том числе расчетных», - прокомментировал требование народных депутатов отменить введенную еще в 2017 году фискализацию сложной бытовой техники и лекарств Олег Рубан.