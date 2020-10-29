Рассмотрение апелляции ПриватБанка по делу о выплате Суркисам $350 млн приостановили до решения Верховного Суда

Решение по собственной инициативе принял Киевский апелляционный суд.

Рассмотрение апелляции ПриватБанка по делу о выплате Суркисам $350 млн приостановили до решения Верховного Суда
Фото: София Гаврилюк

Киевский апелляционный суд 29 октября по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года относительно обязательства банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Рассмотрение жалобы приостановлено до завершения пересмотра Верховным Судом дела по существу, передает Интерфакс-Украина.

"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным Судом", - сообщили агентству в пресс-службе ПриватБанка.

Также там отметили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка относительно приостановления действия решения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн.

Напомним, семья Суркисов обжаловала в суде процедуру bail-in, согласно которой ПриватБанк национализировали в 2016 году. На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семьи Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

2 сентября 2020 года Печерский райсуд принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, направленном на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не совершать принудительного исполнения этого постановления. Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" таким текстом: "Запрещается при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".

9 сентября Верховный Суд остановил исполнение решения о выплате Суркисам $350 млн.



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