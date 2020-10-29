Рассмотрение апелляции ПриватБанка по делу о выплате Суркисам $350 млн приостановили до решения Верховного Суда
Решение по собственной инициативе принял Киевский апелляционный суд.
Киевский апелляционный суд 29 октября по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года относительно обязательства банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Рассмотрение жалобы приостановлено до завершения пересмотра Верховным Судом дела по существу, передает Интерфакс-Украина.
"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным Судом", - сообщили агентству в пресс-службе ПриватБанка.
Также там отметили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка относительно приостановления действия решения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн.
Напомним, семья Суркисов обжаловала в суде процедуру bail-in, согласно которой ПриватБанк национализировали в 2016 году. На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.
В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семьи Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.
2 сентября 2020 года Печерский райсуд принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка при национализации, направленном на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн).
Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не совершать принудительного исполнения этого постановления. Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" таким текстом: "Запрещается при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".
9 сентября Верховный Суд остановил исполнение решения о выплате Суркисам $350 млн.