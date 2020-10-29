Вкладчики банка Аркада уже получили более 150 миллионов — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам неплатежеспособного банка Аркада в пределах 200 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Вкладчики банка Аркада уже получили более 150 миллионов — ФГВФЛ
Фото: kievvlast.com.ua

Как получить средства

Для получения средств вкладчики должны иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и идентификационный номер.

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром — перечнем вкладчиков банка, имеющих право на возмещение по вкладам до 200 тыс. грн.

Кстати, автоматизированная система, внедренная Фондом, позволила ускорить начало выплат компенсаций — до нескольких дней после признания банка неплатежеспособным, а также предоставила вкладчикам возможность получить средства удобным способом — в ближайшем для них отделении банка-агента Фонда и без очередей за счет увеличения количества пунктов выплат.

Где получить средства

Вкладчики неплатежеспособного банка могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, присоединившихся к автоматизированной системы выплат. Это следующие банки:

  • Кредобанк;
  • Правекс-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Укргазбанк;
  • ПУМБ;
  • ТАСкомбанк;
  • Идея Банк;
  • банк «Південний»;
  • Приватбанк;
  • Универсалбанк;
  • Ощадбанк.

Напомним

С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам банка Аркада по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации.

С 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от срока их действия.

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