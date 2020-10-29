Вкладчики банка Аркада уже получили более 150 миллионов — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам неплатежеспособного банка Аркада в пределах 200 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Как получить средства

Для получения средств вкладчики должны иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и идентификационный номер.

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром — перечнем вкладчиков банка, имеющих право на возмещение по вкладам до 200 тыс. грн.

Кстати, автоматизированная система, внедренная Фондом, позволила ускорить начало выплат компенсаций — до нескольких дней после признания банка неплатежеспособным, а также предоставила вкладчикам возможность получить средства удобным способом — в ближайшем для них отделении банка-агента Фонда и без очередей за счет увеличения количества пунктов выплат.

Где получить средства

Вкладчики неплатежеспособного банка могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, присоединившихся к автоматизированной системы выплат. Это следующие банки:

Кредобанк;

Правекс-Банк;

Альфа-Банк;

Укргазбанк;

ПУМБ;

ТАСкомбанк;

Идея Банк;

банк «Південний»;

Приватбанк;

Универсалбанк;

Ощадбанк.

Напомним

С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам банка Аркада по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации.

С 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от срока их действия.