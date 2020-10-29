Индии нужно все больше лома

Спрос на лом в Индии к 2030 году может достигнуть 70 млн т в год. Такой прогноз озвучил руководитель направления по переработке стали Tata Steel Йогеш Беди, сообщил Yieh Corp.



По его словам, ежегодно спрос на лом будет увеличиваться на 7%. К 2025 году показатель достигнет 40 млн т по сравнению с текущими 30 млн т.



Индийское правительства намерено одобрить новую политику по автомобильному лому. По мнению Tata Steel, такой подход будет способствовать утилизации старых транспортных средств и снизит загрязнение окружающей среды.



Государственная политика будет стимулировать спрос на новые автомобили, а переработка на лом старых машин позволит создать рабочие места. Как результат, сталелитейная промышленность получит высококачественный лом, который будут использовать для производства высококачественной стали.



Индия – один из трех крупнейших производителей стали в мире. По данным World Steel, в 2019 году страна увеличила выплавку на 1,8% по сравнению с предыдущим годом – до 111,2 млн т.



К 2030 году правительство Индии планирует выйти на годовое производство стали в 300 млн т.



