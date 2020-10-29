Индии нужно все больше лома

Индии нужно все больше лома

Спрос на лом в Индии к 2030 году может достигнуть 70 млн т в год. Такой прогноз озвучил руководитель направления по переработке стали Tata Steel Йогеш Беди, сообщил Yieh Corp.

По его словам, ежегодно спрос на лом будет увеличиваться на 7%. К 2025 году показатель достигнет 40 млн т по сравнению с текущими 30 млн т.

Индийское правительства намерено одобрить новую политику по автомобильному лому. По мнению Tata Steel, такой подход будет способствовать утилизации старых транспортных средств и снизит загрязнение окружающей среды.

Государственная политика будет стимулировать спрос на новые автомобили, а переработка на лом старых машин позволит создать рабочие места. Как результат, сталелитейная промышленность получит высококачественный лом, который будут использовать для производства высококачественной стали.

Индия – один из трех крупнейших производителей стали в мире. По данным World Steel, в 2019 году страна увеличила выплавку на 1,8% по сравнению с предыдущим годом – до 111,2 млн т.

К 2030 году правительство Индии планирует выйти на годовое производство стали в 300 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Спрос на сталь в Индии восстанавливается быстрее ожиданийСпрос на сталь в Индии восстанавливается быстрее ожиданий
Liberty Steel перезапустила два завода в ИндииLiberty Steel перезапустила два завода в Индии
В мире упало потребление ломаВ мире упало потребление лома
В Индии построят новый цинковый заводВ Индии построят новый цинковый завод
ArcelorMittal расширяет производство в ИндииArcelorMittal расширяет производство в Индии
За 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше ломаЗа 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше лома
Сотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследованиеСотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследование
Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужноНацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминияВ Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
Прокуратура США обвинила 79-летнего миллиардера в наибольшем налоговом мошенничествеПрокуратура США обвинила 79-летнего миллиардера в наибольшем налоговом мошенничестве
Последние новости
Подгружаем последние новости